Calcio, Borghetto. Carle vuole subito resettare. "Con l'Altarese gara no, riscattiamoci con il Plodio"

Passeranno dal doppio incontro con il Plodio le possibilità di salvezza del Borghetto.

Domenica ad Altare i granata hanno disputato probabilmente una delle più opache stagionali, come sottolineato da mister Carle.

"Purtroppo domenica abbiamo sbagliato la partita, con un approccio al match sbagliato. Dobbiamo ancora crescere su alcune cose, abbiamo avuto le nostre occasioni ma oltre a non essere stati bravi a concretizzare, siamo stati disattenti nei goal subiti.

Ora ci attendono due partite fondamentali per il raggiungimento il nostro obbiettivo: rimanere in questa categoria. Sono sicuro che i ragazzi avranno una prova d'orgoglio, ho sempre creduto e credo in questo gruppo, deve essere la base per il futuro di questa società, gli errori fanno parte del bagaglio d'esperienza, per migliorarsi, a partire dal sottoscritto".