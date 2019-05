Calcio, Loano: dopo l'assegnazione del bando potrebbe tornare la San Francesco

Il futuro del calcio a Loano, con l'ormai sempre più probabile trasloco da parte della Loanesi lontano dell'Ellena, sta tenendo banco nel cuore della cittadina ponentina, soprattutto per quanto concerne il proseguimento dell'attività giovanile.

Il presidente Piave ha già confermato come non sia di fatto possibile proseguire l'attività del vivaio lontano dal paese di riferimento, motivo per cui è in rampa di lancio il ritorno della San Francesco, come conferma un volto storico del calcio loanese, quello di Giuseppe Burlando:

"Ho passato più di 60 anni su quel campo, dedicandomi soprattutto ai più giovani. Vediamo cosa accadrà il giorno dell' assegnazione del bando, ma è nostra intenzione parlare con il futuro gestore per occuparci dell'istituzione di un nuovo Settore Giovanile, sotto le insegne della San Francesco. Sarebbe il modo migliore per garantire la continuità del calcio giovanile in una realtà importante come quella di Loano.

Una nuova prima squadra al momento la escludo, così come una partecipazione diretta allo stesso bando".