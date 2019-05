Calcio, Veloce: la Juniores granata si aggiudica la Coppa disciplina

Il comunicato del club granata:

Esiste una coppa. Non è certo per vincere questa coppa che si parte ad agosto con gli allenamenti e si suda per nove mesi filati. Ma è una coppa e si può vincere o non vincere. Noi l'abbiamo vinta. Si può banalizzarla, anche noi ci scherziamo sopra, ma solo chi ha a che fare con ragazzi di questa età, 17 - 20 anni, sa quali siano le difficoltà e le salite da affrontare per incanalarli nella giusta direzione.

Perchè sapere stare in campo, tenere a bada la tensione e la rabbia, accettare la sconfitta e gestire una vittoria sono elementi imprescindibili per costruire giocatori e, ancor più importante, aiutare a far crescere uomini. Il materiale umano a mia disposizione è di primissimo livello, aveva bisogno solo di essere guidato su un terreno consono. Perchè a buttarla in cagnara è facile, gestire una sconfitta all'ultimo minuto con un evidente torto molto più difficile ma molto più appagante per il mio punto di vista.