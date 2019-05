Calcio, Albenga. Davide Setti chiama serenità alla vigilia del match salvezza con la Sammargheritese: "Aspetto mentale preponderante, si riparte da 0-0"

Uno squadrone come il Barcellona, contro il Liverpool, ha dimostrato come non sia assolutamente facile gestire sotto l'aspetto mentale anche un triplice vantaggio costruito in casa.

Ecco perchè dalle parti di Albenga, c'è l'assoluta volontà di approcciare nel modo giusto la finale di ritorno playout contro la Sammargheritese, dopo l'exploit per 2-0 nel match di andata. Uno degli interpreti più apprezzati nei primi 90 minuti è stato Davide Setti, pronto a ripetersi domani nella sfida del Broccardi.

"Siamo ovviamente felici che il primo round sia stato a nostro favore, ma siamo contemporaneamente consapevoli di avere di fronte a noi ancora novanta minuti. Insieme a mister Caredda e a tutta la squadra abbiamo lavorato sia sotto il profilo tecnico, ma soprattutto mentale, per affrontare al meglio qualsiasi situazione ci si possa presentare davanti.

Sappiamo che i nostri avversari attaccheranno fin da subito, ma, come dimostrato al "Riva", abbiamo le armi giuste per poter controbattere. L'importante è scendere in campo con la giusta mentalità: si parte da 0-0, e sia noi che loro avremo le medesime opportunità per ottenere un risultato positivo".

Setti è stato uno dei giocatori maggiormente apprezzati da Stefano Caredda nella sfida di andata.

"Mi hanno fatto molto piacere le parole del mister - conclude Davide - soprattutto dopo una prima parte di stagione non certo positiva. Domenica scorsa sono sceso finalmente in campo sereno e concentrato, il che mi ha permesso di dare il giusto contributo all'intera squadra".