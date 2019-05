Calcio, Finale. Il Buttu - ter non è più una semplice suggestione

Una decina di giorni fa, a campionato concluso, avevamo scritto come l'ipotesi che Pietro Buttu tornasse a guidare per la terza volta il Finale fosse comunque plausibile.

L'opportunità di vedere nuovamente il tecnico ingauno sulla panchina del Felice Borel da qualche ora appare più concreta secondo i rumors provenienti dalla cittadina ponentina.

Anche lo stesso Buttu è stato di recente avvistato più volte a Finale, cosa di per sè non così clamorosa, ma comunque indicativa in merito a un ritorno non più cos'' impossibile.