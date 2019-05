Calcio, Savona. Adesso è ufficiale, Alessandro Grandoni non è più l'allenatore del Savona

Tutto confermato. Il vertice di giovedì pomeriggio ha di fatto stabilito il divorzio tra il Savona e il tecnico Alessandro Grandoni.

Pochi istanti fa il sodalizio di Via Cadorna ha infatti emesso il comunicato ufficiale:

"Il Savona Fbc comunica che a seguito dell’incontro avvenuto con Mister Grandoni in data odierna, le parti, hanno concordato di non proseguire il rapporto professionale per la stagione 2019/2020.

La Società ringrazia Alessandro per il lavoro svolto, per gli ottimi risultati ottenuti e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera".