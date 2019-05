Calcio, Seconda Categoria. Sassello e Olimpia Carcarese si sfidano nel primo turno playoff, Danilo Rebagliati: "Non vedo l'ora di scendere in campo, non conquistare la promozione sarebbe una piccola delusione"

Mancano circa 24 ore al primo turno playoff di Seconda Categoria girone B, il Sassello ospiterà l’Olimpia Carcarese, in una sfida da dentro o fuori. Ad avere i favori del pronostico sono i padroni di casa, non solo per un fattore campo, ma anche per la possibilità di pareggiare e conquistare comunque l’accesso alla finalissima contro la Vadese. Ad analizzare la sfida ai nostri microfoni è il capitano biancoazzurro Danilo Rebagliati, che ha così commentato:

“Finalmente ci siamo, non vedo l’ora di scendere in campo al fianco dei miei compagni. Sulla carta si direbbe che siamo i favoriti visto che giochiamo davanti al nostro pubblico, che speriamo sia numeroso, ma bisogna comunque scendere in campo e conquistare la vittoria prima di festeggiare. Abbiamo due risultati su tre, ma se giochiamo per il pareggio ne usciremo di certo sconfitti. I biancorossi sono una squadra molto forte e molto esperta, l’esperienza in queste partite secche può davvero aiutarti a gestire ansia ed emozioni, sarà sicuramente una bella partita. Dalla nostra abbiamo l’entusiasmo e la spensieratezza di una squadra giovane, speriamo che il meteo ci sia una mano.”

Rebagliati e compagni provano a riconquistare la Prima Categoria dopo un solo anno: “Non è stato facile ripartire dopo la delusione dello scorso anno” – prosegue l’attaccante – “Sicuramente siamo un gruppo forte con uno zoccolo duro e il fatto di essere tutti molto amici anche fuori dal campo ci ha aiutato a ripartire. Il nostro è stato un buon campionato, con molte prestazioni di livello ma anche con alcune pecche di inesperienza, che ci hanno fatto perdere qualche punto. La promozione in Prima Categoria sarebbe forse ancora più soddisfacente di quella di due anni fa, ci credo molto e non nascondo che non salire di categoria sarebbe personalmente un po’ una piccola delusione. Spero di trascinare questa squadra alla conquista dei playoff e fare una festa di paese come fatto due anni fa!”