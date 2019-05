Calcio, Soccer Borghetto. L'incognita maltempo non spaventa Ferrara: "Con il Camporosso ci faremo trovare pronti in qualsiasi condizione"

Anche in provincia di Imperia sta piovendo con una certe intensità, motivo per cui si è immediatamente alzato il livello di attenzione in merito al match playoff tra il Camporosso e il Soccer Borghetto.

Le condizioni del campo potrebbero condizionare non poco le sorti della partita, o nel caso peggiore costringere il direttore di gara al rinvio, ma ciò non è motivo di distrazione per il presidente Ferrara.

Presidente, è stata una settimana intensa, ma costellata da messaggi di grande amicizia da parte di entrambe le squadre.

"Ci ha fatto grande piacere, ed è il risultato della grande amicizia che si è instaurata con il Camporosso. Domani siamo consapevole di affrontare una squadra davvero forte ed attrezzata, ma anche noi avremo qualche carta da poterci giocare".

Sarà riproposto lo stesso atteggiamento di Pontelungo, più attendista nel primo tempo e più propositivo nella ripresa?

"Difficile dirlo ora. Ogni partita va interpretata in maniera diversa, anche a seconda degli episodi che l'incontro stesso può regalarti. Per passare il turno saremo costretti necessariamente a vincere, motivo per cui non potremo tirarci indietro più di tanto".

Le condizioni del campo e del meteo possono creare qualche distrazione?

"Siamo una squadra tecnica, ma non vogliamo cercare alibi, soprattutto alla vigilia di una gara di tale importanza. E' fondamentale essere concentrati sulla partita, starà a noi far girare a nostro favore gli episodi che si presenteranno".

Secondo il regolamento playoff sarebbe il penultimo passo, prima della promozione.

"Ciò deve rappresentare per noi uno stimolo, così come l'assenza di Andrea Rizzi. Contro il Pontelungo ha rimediato la rottura dello zigomo e lo schiacciamento di due vertebre: daremo tutto in campo anche per lui".