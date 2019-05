Pallanuoto. Carige R.N. Savona, il gran giorno è arrivato: alle 15:00 il match contro C. Napoli che vale la salvezza diretta

Sabato 18 maggio 2019, data che potrebbe regalare un'altra pagina di storia griffata Rari Nantes Savona. La squadra di Angelini, dopo una stagione partita tra mille difficoltà con i pronostici che parlavano di retrocessione diretta, è pronta a scendere in vasca nell'ultima giornata della regular season del campionato di Serie A1 per conquistare il traguardo salvezza, senza passare dalla lotteria dei playout.

Un percorso comunque eccezionale per la giovanissima formazione ligure, che riceverà la visita della Canottieri Napoli, squadra già salva dopo i risultati della scorsa settimana. Atteso il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti della "Zanelli", dove non mancherà il supporto dell'Albissola di mister Lavezzini, pronta a sostenere il "settebello" savonese dopo la partnership nata lo scorso 22 marzo tra le società dei presidenti Colla Fantino e Maricone.

Riflettori puntati anche su Catania-Bogliasco, il cui risultato potrebbe rivelarsi decisivo in caso di sconfitta della Rari: una vittoria dei siciliani rimescolerebbe infatti le carte in zona playout, con Trieste, impegnata contro Ortigia, diretta interessata nella lotta per non retrocedere.

