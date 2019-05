Pallanuoto. Carige R.N. Savona, E' ANCORA SERIE A1: Canottieri Napoli battuta 9-7, missione compiuta per i ragazzi di Angelini

R.N. SAVONA - C. NAPOLI 9-7

Reti : Bianco L. (S), Milakovic (S), Vuskovic (S), Del Basso (N), Vukicevic (N), Colombo J. (S), Milakovic (S), Borrelli (N), Del Basso (N), Borrelli (N), Bianco G. (S), Piombo (S), Novara G. (S), Campopiano (N), Piombo (S), Campopiano (N)

E' FINITA! LA RARI NANTES SAVONA BATTE 9-7 CANOTTIERI NAPOLI E RESTA IN SERIE A1!

-0'22: seconda rete anche di Campopiano, 9-7 il risultato. Inizia la festa sugli spalti

-0'59: 9-6 RARI NANTES! Doppietta per Piombo, partita virtualmente chiusa!

-1'20: rigore per la Canottieri, pallone sulla traversa!

-2'04: Napoli con l'uomo in più, Campopiano segna l'8-6

-3'34: Soro chiude lo specchio della porta, traguardo sempre più vicino per il biancorossi

-4'42: SONO OTTO! Giacomo Novara riporta Savona al massimo vantaggio. Nulla da fare per Altomare.

-5'34: grande chiusura difensiva della Rari Nantes e sulla ripartenza arriva il 7-5 firmato FEDERICO PIOMBO. Rete importantissima per i biancorossi, a poco più di cinque minuti dalla fine della gara

-6'37: fallo in attacco fischiato ai liguri, proteste da parte della panchina

-8'00: possesso Rari, che inizia in attacco l'ultimo quarto della gara

4° QUARTO

FINISCE ANCHE IL TERZO QUARTO, 1-3 il parziale a favore di Napoli, ma la Rari è sempre avanti 6-5 a otto minuti dalla fine dell'incontro

-1'10: superiorità non concretizzata da parte della Canottieri, sul capovolgimento di fronte è attenta la difesa partenopea a bloccare Milakovic

-1'48: GIOVANNI BIANCO, 6-5 RARI NANTES. Torna avanti il settebello ligure, palla forte e tesa vicina al palo più lontano

-2'57' recupera palla Savona, ma fatica a rendersi pericolosa al tiro la squadra biancorossa

-3:40: Milakovic a botta sicura dopo il time out chiamato da Angelini, Altomare non si fa sorprendere. Interrompe il gioco anche il tecnico campano Paolo Zizza. Si alza il tifo sugli spalti della Zanelli!

-4:00 ANCORA BORRELLI, pallonetto dalla distanza che sorprende Soro. Siamo 5-5, inizio di terzo quarto disastroso per la Rari, che ha dilapidato tutto il vantaggio conquistato a inizio partita

-4:55: DEL BASSO, torna sotto Napoli: 5-4 il parziale. Momento di difficoltà per il Savona

-5:59: TERZO GOL DELLA CANOTTIERI, Borrelli sorprende Soro dopo un'azione confusa davanti alla porta biancorossa

-6'29: angolo guadagnato dalla Rari, fà buona guardia Napoli sul pallone teso messo in mezzo da Colombo

-8'00: cambio campo e pallone giocato subito da Savona

3° QUARTO

Più equilibrio nel secondo tempo, parziale di 1-0 a favore della squadra di Angelini

-0'17: seconda traversa di questo quarto per Colombo, si va all'intervallo lungo con la Rari Nantes avanti 5-2 sulla Canottieri Napoli

-1'10: diagonale insidioso di Vuskovic, attento Altomare che blocca con l'aiuto della difesa

-1:45 prima superiorità fallita dalla Canottieri, respirano Soro e compagni

-2'01: time out anche per Zizza, prova a sfruttare l'uomo in più il team campano

-3'35: traversa di Colombo! Sfortunato il giocatore savonese, ripartenza di Napoli e ottima risposta di un super Soro. Sempre +3 a favore delle "sette" di Angelini

-4'21: IL 5-2 DI MILAKOVIC, gran giro palla della Rari e destro secco sotto l'incrocio dei pali. Doppietta per il numero 8 biancorosso

-4'41: Angelini chiama time out per giocare al meglio la prima superiorità del secondo quarto

-5'30: grande risposta a mano aperta del numero uno biancorosso, si resta sul 4-2

-6'23: infrazione anche da parte dei liguri, sul ribaltamento di fronte è il palo a salvare la porta di Soro

-8'00: conquista lo sprint la Canottieri, ma viene fischiato fallo in attacco dai direttori di gara

2° QUARTO

Termina la prima frazione di gioco alla "Zanelli". Avanti la Rari Nantes Savona, 4-2 il parziale

-0'09: time out per mister Angelini a nove secondi dalla fine del primo quarto, doppio vantaggio a favore della Carige Savona

-0'27: ultimo possesso per Napoli, time out ordinato dal tecnico Zizza

-1'00: ancora Bianco dalla lunga distanza, sfera direttamente sul fondo

-1'39: RARI NANTES DI NUOVO A +2, rete di Jacopo Colombo, 4-2 il parziale in questo incredibile primo quarto

-1'58: torna sotto Napoli, 3-2 firmato da Vukicevic con un grande mancino sotto la traversa

-2'54: il palo di Ettore Novara, grande girata del numero 11 biancorosso, sfera dritta sul montante ad Altomare battuto

-4'09: A SEGNO LA CANOTTIERI con Del Basso, primo sette contro contro sei anche per gli uomini in calottina blu

-4'39: VUSKOVIC! E SONO TRE PER I BIANCOROSSI. Sfruttata al meglio la prima superiorità numerica dell'incontro.

-6'00: 2-0 RARI NANTES, MILAKOVIC fulmina ancora l'estremo difensore partenopeo, che partenza per il settebello di Angelini

-6'36: VANTAGGIO SAVONA! A segno Lorenzo Bianco, conclusione potente e centrale da parte del difensore biancorosso, nulla da fare per Altomare

-8': si parte! Primo possesso per la Rari, spinta a gran voce dal pubblico presente sugli spalti della Zanelli

Si aspetta la contemporaneità con le altre gare in programma alle 15.00, tra cui Catania-Bogliasco, che potrebbe risultare decisiva in ottica playout

1° QUARTO

La meta è vicina, ma serve un ultimo sforzo per poter festeggiare la permanenza in Serie A1. Dalla piscina "Zanelli" di Savona, buon pomeriggio a tutti i lettori di Svsport.it: tra pochi minuti il via della sfida salvezza che metterà di fronte Rari Nantes e Canottieri Napoli. Alla giovanissima squadra di Angelini, protagonista di un torneo giocato su ottimi livelli, servirà almeno pareggiare contro i rivali partenopei, già aritmeticamente salvi dopo i risultati dell'ultimo turno di campionato. Presente il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti dell'impianto biancorosso, pronto a trascinare Soro e compagni negli ultimi trentadue minuti della regular season

Formazioni:

CARIGE R.N. SAVONA: Soro, Patchaliev, Caldieri, Vuskovic, Bianco L., Corio, Piombo, Milakovic, Bianco G., Novara G., Novara E., Colombo J., Missiroli. Allenatore Alberto Angelini.

CANOTTIERI NAPOLI: Altomare, Del Basso, Zizza, Tartaro, Tkac, Anello, Confuorto, Campopiano, Vukicevic, Tanaskovic, Borrelli, Esposito, Vassallo. Allenatore : Paolo Zizza