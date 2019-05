Alassio, al Palaravizza tornano le ragazze dell'ItalVolley, sarà doppia sfida alla Turchia

E dopo l'annuncio ufficiale da parte della Federazione è già palpitante l'attesa per i tre test match che tra più di due mesi la nazionale italiana femminile di pallavolo, medaglia d'argento al Mondiale giapponese dell'ottobre scorso, disputerà ad Alassio, località che nella seconda metà di luglio, dopo sei anni, tornerà quindi ad ospitare un collegiale delle azzurre, in vista del torneo di qualificazione olimpica (Catania, 2-4 agosto) e dell'Europeo che scatterà a fine agosto.

Al Palaravizza di Alassio la formazione allenata da Davide Mazzanti - impegnata in questi giorni nel prestigioso torneo di Montreux-, concluderà il periodo di allenamento in Liguria sfidando tre volte la Turchia, squadra di levatura internazionale, seconda alla Volleyball Nations League 2018 e terza all'Europeo 2017. Sulla panchina turca, tra l'altro, siede il modenese Giovanni Guidetti, tecnico che vanta un ricco palmares sia con il club (4 Champions League e 2 Mondiali alla guida del Vakifbank Istanbul) sia con le nazionali (ottimi risultati anche sulle panchine di Germania e Olanda).

Due i confronti aperti al pubblico, quelli di mercoledì 24 (ore 19) e di giovedì 25 (ore 20.30), mentre il terzo, in programma venerdì 26 (ore 16) si giocherà a porte chiuse, con accesso consentito solo agli addetti ai lavori. La partita del 25 andrà in onda in diretta tv (Rai Sport HD). In occasione di questi match saranno assegnati alcuni premi speciali, tra cui il Trofeo Assoristobar Alassio.