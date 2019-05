Calcio. Albenga, sarà ancora Eccellenza! L'1-1 di Santa Margherita premia i bianconeri e condanna i tigullini

SAMMARGHERITESE - ALBENGA 1-1 (58' Calvo - 19' Carro)

50' FINISCE QUI! L'ALBENGA ESCE IMBATTUTA ANCHE DAL "BROCCARDI" E CONQUISTA LA SALVEZZA!

49' Calcagno allontana il pallone dopo la segnalazione di fuorigioco del direttore di gara e viene ammonito.

48' disimpegno impreciso di Praino, tiro di Pezzi centrale che Rossi blocca.

46' lascia il campo zoppicante Cocito. Al suo posto Costamagna.

44' fallo di Maucci, ammonito il centrale difensivo arancione. Punizione poi battuta da Carro che sbatte su un difensore avversario e viene rinviata.

43' altro pallone buttato nel mezzo da Del Cielo, ma sia Pezzi che Cilia mancano l'appuntamento con la sfera.

41' punizione dalla sinistra di Masi, nessun giocatore in maglia arancione sulla traiettoria del pallone e così è Maxena a poter allontanare il pericolo.

39' altra occasione per gli arancioni. Efficace il taglio verso il centro dell'area di Gallio, ma il numero tre non trova la deviazione vincente sul corner dalla destra.

33' Masi prova a sorprendere Rossi con una punizione dal limite battuta sotto la barriera, ma sulla strada della sfera irrompe la difesa ingauna che spazza senza troppi fronzoli.

30' ferma irregolarmente la ripartenza avversaria Farinazzo e viene ammonito. Secondo cambio intanto per l'Albenga: fuori un esausto Mela, al suo posto Haidich.

29' pareggia il conto delle occasioni sciupate incredibilmente Cilia. L'esterno arancione non si fa trovare molto attento all'altezza del secondo palo sul corner battuto dalla sinistra da Masi e la palla termina sul fondo.

28' abbandonano ora il campo anche Mehillaj e Castellucchio, al loro posto Pezzi e Del Cielo.

26' seconda sostituzione per i padroni di casa: fuori Privino, dentro Amandolesi.

25' occasionissima sulla testa di Mela che, all'altezza del secondo palo, alza però incredibilmente il cross di Calcagno sopra la traversa.

24' risponde l'Albenga con Calcagno che allarga per il cross di Barison, palla sul secondo palo che dopo un batti e ribatti arriva però tra le braccia di Calori.

22' Calvo si libera faticosamente al tiro defilato sulla sinistra del proprio fronte d'attacco ma la palla termina alta. Rossi ritarda poi la ripresa del gioco e viene ammonito.

20' cross di Gallio dalla destra, palla che arriva a Calvo che si coordina e lascia partire il destro, rimpallato però da Taku.

18' tiro dal limite di Privino che regala ai tifosi di casa solo l'illusione del gol, perchè il pallone sibila a fianco del palo alla sinistra di Rossi ma termina fuori.

14' sostituzione per Camisa che manda in campo Cesaretti al posto di Ferrari. Risponde Caredda con Arrigo che rileva Setti.

13' PAREGGIA LA SAMMARGHERITESE! Al secondo vero tentativo la squadra di casa trova la rete. Calvo stavolta non sbaglia e trafigge Rossi.

10' azione insistita della Sammargheritese che porta Masi al cross rasoterra all'interno dell'area piccola. Palla che attraversa rasoterra tutto lo specchio della porta ma Calvo manca all'altezza del secondo palo la deviazione vincente. Libera l'area Taku.

6' avvio di ripresa dai toni decisamente meno accesi rispetto al primo tempo. Prova una goffa conclusione Carro che non riesce a coordinarsi a dovere e manda debole a lato.

1' tecnici che scelgono di mandare in campo in questo avvio di ripresa gli stessi ventidue della prima frazione. Si riprende.

SECONDO TEMPO

49' termina con l'ammonizione per Masi la prima frazione di gioco.

45' corner di Cilia a pescare nell'area piccola Maucci, Rossi coi pugni anticipa il tentativo del difensore arancione ma termina a terra. Sarà calcio di punizione in favore dell'Albenga.

43' prova la soluzione dalla distanza Cilia. Palla alta che non crea disturbi a Rossi.

42' altro ammonito per l'Albenga. Stavolta tocca a Taku finire sul tabellino del direttore di gara.

37' intervento duro di Carro su Privino nei pressi del centrocampo. Il centrocampista autore del gol del vantaggio ospite viene ammonito.

35' si gioca principalmente nella trequarti difensiva dell'Albenga, ma nonostante il pressing della Sammargheritese non arrivano vere e proprie occasioni da rete per Calvo e compagni.

31' c'è il primo ammonito dell'incontro: ammonito Mela reo di aver atterrato davanti alla panchina avversaria Gallio.

27' come nel match di andata i tigullini riescono a rendersi pericolosi specialmente sfruttando i calci piazzati, ma stavolta Maxena libera l'area dopo il tentativo respinto di Ferrari.

25' preme la Sammargheritese, ma nonostante gli sforzi faticano ad arrivare conclusioni verso la porta ospite per il team di Camisa.

19' CARRO PORTA AVANTI L'ALBENGA! Fulminante l'azione di ripartenza degli ingauni col lancio lungo della retroguardia bianconera che trova un freddissimo Carro al limite dell'area avversaria: controllo col destro a liberarsi della marcatura e mancino chirurgico che lambisce il palo alla sinistra di Calori!

15' altra punizione, stavolta da posizione decisamente più invitante per i padroni di casa, ma il tiro di Mehillaj termina alto.

10' punizione sulla trequarti per Cilia che dalla destra cerca lo schema, ma nel tentativo di liberarsi dalla marcatura avversaria Maucci commette fallo su Praino. Calcio di punizione per l'Albenga.

3' avvio subito spumeggiante da parte di entrambe le squadre. Ci prova l'Albenga con l'imbucata per Setti in posizione centrale, tempestiva l'uscita di Calori che coi piedi enticipa l'esterno albenganese e lancia un compagno, in posizione però irregolare.

1' squadre schierate in campo con le classiche divise e di fronte ad un numeroso pubblico. Si parte!

PRIMO TEMPO

Servirà gettare ancora per novanta minuti il cuore oltre l'ostacolo all'Albenga per confermare i progressi di domenica scorsa verso la salvezza, col 2-0 ottenuto tra le mura amiche, e condannare così gli arancioni della Sammargheritese alla discesa in Promozione.

Molte conferme per mister Caredda, che punta sulla continuità di formazione dopo l'ottima prova di sette giorni fa, qualche cambio in più invece per il tecnico tigullino Camisa, che manda in campo dal primo minuto il fantasista Calvo per cercare quanto meno il vantaggio con due gol di scarto.

SAMMARGHERITESE (3-4-3) : Calori; Castellucchio, Maucci, Mortola; Gallio, Privino, Masi, Ferrari; Cilia, Calvo, Mehillaj.

A disposizione: Raffo; Del Cielo, Virzì, Sanguineti, Guariniello, Amandolesi, Pezzi, Cesaretti, Neirotti.

Allenatore: M. Camisa.

ALBENGA (4-4-2): Rossi; Maxena, Praino, Cocito, Taku; Barison, Farinazzo, Carro, Setti; Calcagno, Mela.

A disposizione: Scola; Patrucco, Pennino, Costamagna, Beluffi, Milazzo, Arrigo, Haidich.

Allenatore: S. Caredda.

Arbitro: Di Benedetto di Novi Ligure