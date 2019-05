Calcio, Seconda Categoria B: via ai playoff, la Vadese aspetta la vincente di Sassello - Olimpia Carcarese

Secondo il regolamento emanato nelle scorse settimane dalla Federazione, ci saranno quattro posti utili per i ripescaggi all'interno dei quattro gironi regionali di Seconda Categoria.

In soldoni, le quattro squadre vincitrici dei playoff (nel gruppo A l'Andora) staccheranno il pass per lo sbarco in Prima Categoria, motivo per cui anche nel girone B si sta manifestando grande interesse per l'inizio dei playoff promozione.

In finale c'è già la Vadese, forte del secondo posto maturato nella regular season, pronta a conoscere l'esito di Sassello - Olimpia Carcarese.

Al "Badano" saranno 90 minuti secchi, con i padroni di casa che avranno al oro disposizione due risultati su tre, anche al termine degli eventuali tempi supplementari.

Arbitro dell'incontro sarà Accame di Albenga