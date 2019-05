Vado ricorda Valerio Bacigalupo e il Grande Torino con una mostra mozzafiato a Villa Groppallo (FOTO e VIDEO)

" Una parola per Vado e per Savona - ha proseguito Bacigalupo che ha ricordato Valerio insieme al sindaco Monica Giuliano, a Elvio Dante, Silvano Benedetti, ex calciatore del Torino e molti altri - ci sono esponenti politici, esponenti di grido sia di Savona che di Vado, quindi solo e semplicemente tanta soddisfazione ".

"È una giornata importante per un grande personaggio come Valerio, che è nato a Vado - ha invece dichiarato Silvano Benedetti attuale responsabile del settore giovanile granata che ha presenziato all'inaugurazione - noi come Torino non potevamo non essere qua a onorare la sua memoria e i 70 anni da quella grande squadra di invincibili che ancora oggi fanno venire i brividi. Cosa c'è di quel Grande Torino in quello attuale che sta lottando per la qualificazione alle coppe europee? Sicuramente lo spirito: questa è una squadra cresciuta partita dopo partita, non molla mai. Speriamo di ottenere il massimo dei risultati ovvero ancora due vittorie e che un po' la fortuna ci assista".