Beach Soccer: la Virtus Entella ufficializza la partnership con il Bragno

Il comunicato del sodalizio chiavarese:

Nasce la Virtus Entella Beach Soccer, giocherà nel campionato di serie A

Sarà un’estate davvero speciale per tutti i tifosi dell’Entella. Dalla collaborazione con il Bragno, infatti, nasce la Virtus Entella Beach Soccer che nella stagione 2019 giocherà nel campionato di serie A. La squadra debutterà già nel mese di maggio ad Alghero in Coppa Italia. Negli ultimi anni il campionato di Beach Soccer è cresciuto in maniera esponenziale attraendo sempre più sostenitori e appassionati. L’Entella è pronta a tuffarsi in questa nuova avventura con entusiasmo e tanta voglia di stupire. I chiavaresi saranno inseriti nel campionato di serie A Poule Promozione insieme all’Atletico Licata, Bari Beach Soccer, Cagliari Beach Soccer, Città di Milano, Genova Beach Soccer, Noname Nettuno, Romagna Beach Soccer, Sicilia Beach Soccer e Vastese Beach Soccer. L’ultima classificata retrocederà nel campionato di serie B, mentre la prima classificata potrà accedere alle finali per il tricolore con le prime 7 della Poule scudetto. Il campionato si svolgerà in 3 tappe nelle quali le 10 squadre si affronteranno in 3 incontri di sola andata. Si giocherà a Viareggio, San Benedetto del Tronto e Lignano Sabbiadoro. La squadra ha già iniziato la preparazione in vista dei primi appuntamenti agli ordini del tecnico Cristian Cattardico, rinominato "Herry Potter" da molti addetti ai lavori per il suo passato da calciatore. Il Bragno, da cui l’Entella prende il posto nel campionato, l’anno scorso si è classificato al sesto posto e adesso i ragazzi cercheranno di portare più in alto possibile i colori biancocelesti. Sarà un’estate di passione grazie alla nuovissima Virtus Entella Beach Soccer.