Calcio, Albissola. Martignago non nasconde alcune trattative di mercato: "Qualcosa c'è, ma ne parleremo con il presidente" (VIDEO)

Quindici gol su trentaquattro realizzati: bastano questi numeri per descrivere l'incredibile stagione portata a termine da Riccardo Martignago.

L'attaccante dell'Albissola è valso da solo quasi la metà del potenziale offensivo ceramista, motivo per cui si sono subito concentrate le attenzioni di club importanti, non sono in Lega Pro, ma anche in Serie B.

Il giocatore veneto ha però ancora un anno di contratto con il club della famiglia Colla, motivo per cui si analizzerà ogni opzione con la dovuta tranquillità: