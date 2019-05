Calcio, Ceriale. Marco Degola può tirare un sospiro di sollievo a salvezza acquisita: "In questa annata non ci siamo fatti mancare nulla"

Progetti futuri e per la prossima stagione?

“Adesso voglio assolutamente staccare la spina per una settimana almeno per rielaborare tutte le cose non sono andate bene. Credo che ci siano molti aspetti migliorabili all’interno della nostra società, abbiamo dalla nostra il fatto che moltissime persone reputano il Ceriale una famiglia, non è retorica, questo è il nostro punto forte. Vorrei alzare l’asticella per la nostra Prima Squadra ed ambire a posizioni più consone, sfruttando al meglio il nostro Settore Giovanile i cui risultati parlano chiaro ogni weekend.

So che c’è da parte di tutti la disponibilità di sedersi ad un tavolo, discutere e remare tutti insieme nella stessa direzione.

Fattore importantissimo per il futuro societario sarà il rifacimento del manto del Merlo che ad oggi versa in una situazione disastrosa. Sappiamo che il Comune di Ceriale ha già stanziato i fondi per il sintetico, speriamo che i lavori possano iniziare al più presto perché la nostra società offre servizi d’eccellenza e non può essere penalizzata per una struttura non all’altezza”.