Conosciamo insieme Daniele Mazzanti

Chi è Daniele Mazzanti? E cosa c’entra il suo nome nel mondo del basket internazionale? Forse per molti questo nome non dirà molto, ma vi basta pensare che dietro alle news, ai post e ai continui aggiornamenti sul mondo NBA c’è proprio lui come si evince dall’intervista su L’Insider. Il suo lavoro di social media manager ufficiale dell’NBA Italia, ha contribuito alla crescita in Italia del basket giocato in America, con i mostri sacri della palla a canestro.

Quando leggete post divertenti come quello ispirato al trapper Achille Lauro durante il Festival di Sanremo o al Don Chisciotte, sulle pagine di NBA Italia, sappiate che dietro c’è tutta la sua creatività. Nonostante Mazzanti sia sottoposto a lavorare durante gli orari più impensabili, tutto questo non viene visto come un sacrificio, ma come un dovere nei confronti dei fan di tutto il mondo.

A dimostrare che il basket stia crescendo di anno in anno, soprattutto sulle piattaforme social come Twitter, Facebook e Instagram, ci pensano i numeri che vengono registrati e monitorati costantemente. Grazie alle interazioni da parte dei fan attraverso i post scritti da Mazzanti, gli account di NBA Italia stanno crescendo di mese in mese. Il mondo dei social è anche una continua sfida per Daniele Mazzanti, il quale deve cercare di creare contenuti che siano sempre all’altezza del brand e degli utenti che non perdono neanche una frase proveniente da quel mondo di giganti.

In una recente intervista il social media manager ha detto che prossimamente ci saranno novità attraverso l’IG TV di Instagram dell’NBA Italia. Il suo sogno nel cassetto è quello di poter utilizzare il VR per far in modo che tutti gli spettatori possano vivere in prima persona il match nonostante la distanza. Vedendo i continui passi da gigante del mondo della tecnologia, forse questo sogno ben presto potrà diventare realtà.