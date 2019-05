Calcio. Ancora una chiamata con la Natzionale Sarda per Virdis e Molino

Fremono i preparativi per il sentito derby delle isole tra Sardegna e Corsica, in campo ad Olbia il 2 giugno per il Trofeo Simeoni-Simon Mossa.

Dopo l'esordio di qualche mese fa arriva il secondo impegno per la Natzionale Sarda, e come allora arriva la doppia convocazione per i bomber sardi di Savona e Sanremese, Francesco Virdis e Daniele Molino, scelti ancora da mister Bernardo Mereu.

Ma non saranno solo i due attaccanti quest'anno impegnati in terra ligure i volti noti del calcio nostrano impegnati con la selezione dei quattro mori.

Anche il portiere Simone Aresti, protagonista in serie C col Savona, ed il difensore Marco Cabeccia, ora in forza al Latte Dolce Sassari ed ex Savona e Sanremese, prenderanno parte all'appuntamento.