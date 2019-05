Calcio, Giovanili. Ottime prestazioni per i giovani 2010 del Vado alla Granda Cup

Splendide prestazioni dei giovani 2010 del Vado di mister Stefano Gandolfo al torneo Granda Cup, che si è svolto domenica 19 maggio nel bellissimo impianto sportivo dello Sporting Cuneo.

I ragazzi di Gandolfo, accompagnato dal responsabile della scuola calcio Giancarlo Bossolino e dai due dirigenti Bovio e Giusto, hanno superato il girone di qualificazione vincendo contro il Caraglio per 4 a 0 (Pierucci 3, Mandassi), 1 a 0 contro la coriacea Valvermenagna (Arancino) e perdendo di misura con i pari età del Torino e della Cremonese. Nei quattro triangolari finali i piccoli giocatori hanno affrontato la Juventus e il Genoa. Proprio in queste due partite le giovani promesse del settore giovanile rossoblù hanno dato il meglio del meglio, mettendo in grande difficoltà persino la titolata Juventus che, nonostante il vantaggio iniziale, ha subito una forte e decisa reazione che ha portato in un paio di occasioni la squadra rossoblù al meritatissimo pareggio. Solo il forte portiere bianconero ha impedito a Pierucci e Mandassi di portare il risultato in parità. Alla fine della partita gli stessi dirigenti juventini hanno fatto i complimenti a tutto lo staff vadese. Nella seconda partita contro il grifone il risultato è rimasto sullo 0 a 0 fin quasi al fischio finale, con Arancino e Mandassi che hanno sfiorato in un paio di occasioni il meritato vantaggio. Solo allo scadere un infortunio difensivo ha dato la vittoria per 1 a 0 ai rossoblù genovesi.

Molto contento delle prestazioni il responsabile della scuola calcio Giancarlo Bossolino:

"I ragazzi hanno affrontato un torneo molto difficile con la determinazione giusta, sia dal punto di vista caratteriale, sia in quello tecnico. Entrare nelle 12 finaliste con squadre del calibro di Juventus, Torino, Genoa, Sampdoria, Brescia, Cremonese, Pro Vercelli, Chievo Verona e i francesi del Nizza è come una vittoria, soprattutto vedendo la prestazione con i pari età bianconeri della Juventus e i rossoblù del Genoa. Questo è sintomo dell'ottimo lavoro svolto quest'anno dallo staff tecnico della Leva 2010. Un paio di elementi sono già sotto l'occhio vigile di Vincenzo Eretta e della Sampdoria".

I giocatori che sono scesi in campo domenica: Zunino; Bovio; Pizzorno; Giusto; Mandassi; Arancino; Pierucci; Gandolfo; Gestino.

All. Gandolfo.

D. T. Bossolino.

Dir. Bovio e Giusto.