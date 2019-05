Calcio, Prima Categoria. La Veloce è in finale per il titolo regionale, Franco Vejseli: "Sarebbe bello mettere la ciliegina sulla torta a questa stagione fantastica. Futuro? Spero di restare, ne parleremo con la società"

La stagione della Veloce sembra non voler giungere al termine, la vittoria in rimonta contro la Praese vale agli uomini di mister Gerundo la finalissima per il titolo regionale di Prima Categoria. Grande protagonista della stagione e della rimonta di domenica è il centrocampista Franco Vejseli, che ha mostrato tutta la sua gioia ai nostri microfoni:

“Sembra non voler finire più” – scherza Franco – “Quando giochi con l’obiettivo già raggiunto riesci a divertirti con spensieratezza e a fare delle belle prestazione. Noi cerchiamo sempre di divertirci tutti assieme e perché no anche vincere insieme. Domenica abbiamo sfruttato al meglio le occasioni che si sono create, la Praese è una squadra molto forte, non a caso ha vinto il proprio girone con due giornate di anticipo. Noi comunque abbiamo dimostrato una volta di più di non essere inferiori a nessuno, come fatto durante tutta la stagione. Domenica prossima sarà finalmente l’ultima fatica, contro il Levanto Calcio scenderemo in campo dando il massimo, avremo delle assenze, ma a fine stagione i valori si equivalgono, vincerà chi lo vorrà veramente”.