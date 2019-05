Calcio, Seconda Categoria. Manca sempre meno alla finale playoff, Ruben Tona:"Una finale che non ha bisogno di presentazioni, vincerà chi ne avrà più voglia"

Manca sempre meno alla finale playoff del campionato di Seconda Categoria girone B e sia in casa Vadese che in casa Olimpia Carcarese, che domenica scorsa ha superato di misura il Sassello, si fa il conto alla rovescia alla sfida. Ad osservare un turno di riposo e quindi a ricaricare le batterie sono stati gli uomini di mister Saltarelli, che però non hanno abbassato la concentrazione, come ammesso anche da Ruben Tona, attaccante azzurro-granata:

“Sarà sicuramente una partita fantastica, tra due ottime squadre che si sono date battaglia durante tutto il campionato. Sarà anche una finale e questo regalerà solo per l’importanza della gara grandi emozioni. Sono partite secche, in cui non esistono favoriti, a fine stagione si è tutti stanchi e per questo sarà la voglia di portare a casa la partita a far sì che ci sia un vincitore.”

Qualsiasi sia il risultato per la neonata società sarà comunque un successo: “Abbiamo fatto una grande stagione, si è creato un gruppo meraviglioso e questo ci ha permesso di conquistare ottimi risultati. A livello personale sono più che soddisfatto della mia stagione, i 9 goal che ho messo a segno non sarebbero mai arrivati senza il supporto della squadra. Concludere la stagione con una promozione sarebbe la ciliegina sulla torta di un campionato incredibile, ce la metteremo tutta.”