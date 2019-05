Calcio, Serie C. Albissola, puoi contare ancora su Nossa: "Dal prossimo anno cercheremo di alzare l'asticella" (VIDEO)

Poteva essere un sabato di passione quello per l'Albissola lo scorso appena trascorso. Grazie agli ultimi positivi risultati, ed anche a questioni extra campo, i ceramisti si sono invece ritrovati a festeggiare la salvezza mentre Cuneo e Lucchese si affrontavano nei playout.

E' da questo strano gioco del destino che capitan Devis Nossa parte ad analizzare la difficile stagione per la compagine di mister Lavezzini, raddrizzatasi dopo un avvio in cui l'impatto con il professionismo non è stato dei più semplici, ma necessaria alla società per crescere.