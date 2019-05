Rugby: continua senza sosta la Coppa Paolo Mantovani

Il trentacinquesimo evento Multisport scolastico, Torneo Ravano – Coppa Paolo Mantovani, viaggia a gonfie vele, ed anche le gare dedicate al minirugby proseguono come da programma.

Anche questa mattina alla Fiera del Mare di Genova si è potuto verificare come questi bimbi si siano appassionati a questa disciplina sportiva, che del divertimento e dell’amicia, anche con gli avversari, ne ha fatto un vero e proprio credo! La seconda giornata riservata ai play off ha promosso alla fase successiva dei quarti di finale le scuole San Giovanni Battista e Oberto Foglietta entrambe di Sestri Ponente, e la Ferrero di Cornigliano. I test sono stati diretti dai due giovani arbitri del Gruppo FIR Liguria, Mauro Banchero e Michele Grondona. Intanto per giovedi mattina alle fasi finali parteciperanno anche i team delle scuole elementari di Savona della Colombo e della Mameli, inoltre le scuole Castelvecchio d’Imperia, la Castillo di Sanremo e la Biancheri di Bordighera.

PLAY OFF GIRONE R4

S.Giovanni Battista – Garaventa 7/3, Ferero/A – Garaventa 5/4, S.Giovanni Battista/A – Ferrero/A 5/1. CLASSIFICA: S.Giovanni Battista punti 6, Ferrero 3, Garaventa 0. Passa il turno la scuola S.Giovanni Battista/A.

S.GIOVANNIBATTISTA: Cassissa, Infante, Sturlini, La Valle, Queirolo, Maccio’, Ghigino S., Ghigino S., Marchetti, Margaria.

FERRERO/A: Manica, Dusnasi, Teodoro, Ricupero, Casellà, Buscema, Bertuccio.

GARAVENTA: Gava Bignami, Torre, Palmisano, Roma, Santana, Moumen, Socci, Coelho, Rahman, Cugurra.

PLAY OFF GIRONE 5

Rodari/B – Tommaseo 6/7, Ferrero/D – Tommaseo 5/0, Rodari/B – Ferrero/D 0/7. CLASSIFICA: Ferrero/D punti 6, Tommaseo 3, Rodari/B 0. Passa il turno la scuola Ferrero/D.

FERRERO/D: Angotti, Calbucci, Maiorca, Ferraro, Di Ceglia, Vangelista, Gianpellegrini, Toracchio, Guerrieri, Durante.

TOMMASEO: Neri, Iannace, Lenoci, Garofalo, Dessy, Morillo, Bondo, Condo’.

RODARI/B: El Alil, Mucchi, Gambino, Gega, Tassara, Parodi, Raschellà, Comotto, Di Noto.

PLAY OFF GIRONE 6

RodarI/A – Minaglia/Montoggio 2/4, Foglietta – Minaglia/Montoggio 6/0, Rodari/A – Foglietta 1/8. CLASSIFICA: Foglietta punti 6, Minaglia/Montoggio 3, Rodari/A 0. Passa il turno Foglietta.

FOLGLIETTA: Tiinnirello F., Tinnirello L., Brunengo, Mazzoni, Giarratano, Enoghama, Donato, Repetto, Cavalleri, Massabo’.

MINAGLIA/MONTOGGIO: Balarino, Bezeredy, Callero, Cino, Muuuuura, Secci, Thabit, Valeriani, Andrei.

RODARI/A: Di Giovanni, Menegon, Campioni, Lanzone, Zumerle, Sassone, Procopio, Raschellà.

Domani sono previsti i play off 2 che sono così di seguito composti.

PLAY OFF 2 R 1: Mazzini, Ferrero/D, De Calboli Arenzano.

PLAY OFF 2 R 2: S.Giovanni Battista/A, The International School in Genova, Oberto Foglietta.