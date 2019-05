Rugby: partiti i Play Off del Minirugby

Ieri mattina all’interno del Padiglione B della Fiera del Mare di Genova si sono svolti i primi tre gironi di play off dedicati al minirugby, gara inserita nell’annuale Torneo Ravano giunto alla trentacinquesima edizione.

Sono scese in campo nove formazioni scolastiche di Genova Centro, Marassi, Sampierdarena, Cornigliano ed Arenzano. Hanno superato il turno la Mazzini, l’International School e la De Calboli.

Intanto il torneo inizia ad offrire partite sempre piu’ interessanti ed in alcuni caso molto confronti equilibrati. La partita che ha riscosso piu’ successo è stata sicuramente quella giocata fra la De Calboli e la Guglielmo Embriaco, chiusa sul 2/1 per il team di Arenzano, ma combattuta sino all’ultimo secondo di gioco, ma soprattutto ha meravigliato è stato il gioco espresso, in ogni modo di buon livello sia tecnico che agonistico per le attività della propaganda. Domani mattina dalle 9,00 è in programma la seconda giornata dei play off con in gara i team delle scuole primarie San Giovanni Battista, Garaventa e Ferrero/A nel Girone 4, Rodari/B, Tommaseo e Ferrero/D nel Girone 5, Rodari/A, Minaglia/Montoggio e Foglietta nel Girone 6. Di seguito I risultati odfierni.

PLAY OFF GIRONE R1 – Papa Giovanni XXIII – S.Bartolomeo del Fossato 10/0, Mazzini – S. Bartolomeo del Fossato 10/0, Papa Giovanni XXIII – Mazzini 0/7. CLASSIFICA: Mazzini punti 6, PapaGiovanni XXIII 3, S. Bartolomeo del Fossato 0. Passa il turno la Mazzini di Ge/Sampierdarena.

MAZZINI: Mirtillo, Pezzullo, Moreira, Chihai, Gutierrez, Pajarini, Giacalone, Orru, Battista, N’Diaye.

PAPAGIOVANNI XXIII: Alfano, Bucci, Srri, Turco T., Turco N., Di Carlo, Maglievaz, Canu, Delgado, Echchouby, Jostiv.

S.BARTOLOMEO DEL FOSSATO: Yepez, Musante e Farracin.

PLAY OFF GIRONE R2 – D’Albertis – Ferrero/B 1/3, The International School – Ferrero/B 7/1, D’Albertis – The International School 2/3. CLASSIFICA: The International School punti 6, Ferrero/B 3, D’Albertis 0. Passo il turno The International School di Genova.

THE INTERNATIONAL SCHOOL: Baranek, Cittadini, Pisano, Rigby, Ginocchio, Lupi, Piaggio, Spinelli, Messina.

FERRERO/B: Noriega Yugla, Sow, Parodi, Fedrazzoni, Hlooooow, Calero Rodriguez, Beltran, Dhehibi, Taipi.

D’ALBERTIS: Bartali, Giacalone, Blessing, Burlando, Carlini, Costa, Pastorino, Furia, Ferrara, Traverso.

PLAY OFF GIRONE R3: De Calboli –Embriaco 2/1, Ferero/F – Embriaco 2/12, De Calboli – Embriaco 5/1. CLASSIFICA: De Calboli punti 6, Embriaco 3, Ferrero/F 0. Passa il turno la De Calboli di Arenzano.

DE CALBOLI: Rollero, Enneymy, Gallino, Parodi, Bruzzone, Cafferata, Tabor, Di Fazio, Reumazza, Fascioli.

EMBRIACO – Calamandrei, Baldaccini, Dembech, Duarte, Salammone, Vallarino, Ruggieri, Pedemonte, Franco, Lamanna.

FERRERO/F: Marchesi, Quintero, Diamante, Missaoui, Martillo, Briones, Piiicardi, Gulli.