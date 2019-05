I nuovi metodi per guadagnare online: ecco quali sono

Tutti parlano dei nuovi metodi per guadagnare online, ovvero grazie a piattaforme che consentono di fare lavoretti nel tempo libero per guadagnare qualche piccolo extra mensile. Sono molte le persone, studenti e lavoratori di qualsiasi età, che hanno deciso di investire una piccola parte del loro tempo libero per riuscire a realizzare qualcosa oltre al loro lavoro abituale.

I lavori da fare online, infatti, non richiedono un grande impegno o una spiccata continuità: il vostro datore di lavoro non sarà unico e non vi presserà per fare sempre più lavoro.

Su Internet molti lavorano su commissione, ovvero prestano i loro servizi al miglior offerente per una determinata commissione. È naturale che le aziende saranno più propense ad affidarvene altre qualora siano svolte bene e consegnate nei tempi, ma nella maggior parte dei casi non esistono vincoli di sorta che possano legarvi o distrarvi dal vostro lavoro principale.

È possibile guadagnare su Youtube?

Secondo Dinheiro Ninja uno dei metodi ancora validi nel 2019 per guadagnare su internet è quello di fare video su Youtube e guadagnare con le sponsorizzazioni.

È vero che molti saranno scettici per via della cattiva pubblicità che molti youtuber hanno fatto al social dopo che questo ha tagliato il budget pubblicitario, ma è anche vero che facendo contenuti di qualità e coinvolgendo un pubblico interessato e vasto si riesce a guadagnare non solo dalle inserzioni ma anche da aziende che sono intenzionate a sponsorizzare il loro prodotto presso la vostra fascia di pubblico.

Molti l’hanno dimostrato: Youtube è ancora vivo e molti youtuber storici e non riescono ancora a tenere un engagement alto. I canali di youtube sono ancora molto frequentati e molte preoccupazioni rischiano di lasciare il tempo che trovano. Basta seguire i facili consigli dati nella guida per iniziare a capire come guadagnare soldi extra.

Argomenti da trattare su un blog: lo sport è un ottimo tema

Tuttavia il mondo si è evoluto e non esiste solo Youtube. Specialmente per chi è appassionato di sport , le vie sono molteplici. Aprire una pagina Facebook o Instagram per parlare di sport è – ad esempio – un metodo che molti giovani scelgono e che permette di conciliare passione con lavoro , riuscendo anche a portare a casa bei soldi.

Una passione per qualsiasi tipo di sport può essere la molla che vi porta ad aprire un blog e una correlata pagina o gruppo sui social. Se vi saprete muovere bene, le prime impressioni e le prime soddisfazioni non tarderanno assolutamente ad arrivare. L’importante è essere sempre sinceri e scrivere per il vostro pubblico. Col tempo, poi, arriveranno i primi soldi dalle inserzioni pubblicitarie, da articoli sponsorizzati o da aziende che sono interessate a pubblicizzare il loro prodotto sul vostro sito o sulla vostra pagina.

Quello che vi consigliamo, proprio come riporta la guida www.fortuneninja.fr/gagner-de-l-argent-a-domicile/, è iniziare ad aprire un blog, i costi di avvio sono molti bassi (pochi euro annui per il dominio) e le possibilità di monetizzare molto alte. I modi per guadagnare su Internet, come si è visto, sono facili e alla portata di tutti.