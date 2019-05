Karate Club Savona: Master,con due titoli italiani, e Giovanissimi alla ribalta

Sabato 18 e Domenica 19 maggio al Palazzetto dello Sport di Quiliano si è svolto il 7° Campionato Nazionale Master (dai 36 ai 65 anni) di Karate, appuntamento che ha offerto l'opportunità a molti ex Agonisti di rimettersi in gioco e di rivivere emozioni che sembravano per loro dimenticate. La gara, a cui hanno aderito 220 atleti (95 di kata e 125 di kumite), si è svolta in un clima sereno e in linea con il programma previsto dagli organizzatori. Per il KCS sono arrivate tante soddisfazioni: 2 ori, 2 argenti e un bronzo, con cinque atleti presenti alla manifestazione e con questo ricco bottino si è guadagnata il 1° posto nella classifica per società di kumite femminile e il 5° posto nella classifica di kumite maschile.

ORO: CARLINI Raffaella (MB - Kumite 50 Kg F); PIAZZA Stefania (MB - Kumite +68 Kg F)

ARGENTO: NOCETO Paolo (MD - Kumite 84 Kg M); QUAGLIA Franco (ME - Kumite 94 Kg M)

Sabato 13 e domenica 14 aprile il KARATE CLUB SAVONA ha partecipato al TROFEO ITALIA a Jesolo (VE) riservato alle classi giovanili delle regioni del Centro/Nord con 45 atleti. Sabato, si sono affrontati nelle varie prove previste (palloncino, percorso e kumite dimostrativo) le classi dei più piccoli: BAMBINI (2013/2012) e FANCIULLI (2011/2010), domenica sono scesi sui tatami i più grandi: RAGAZZI (2009/2008) e ESORDIENTI (2007/2006), qui i risultati dettagliati:

ORO:

Genta Micol (ES F 37 Kg),

ARGENTO:

Brignone Giorgia (ES F 37 Kg),

Galati Vittoria (Kumite Dim. e Palloncino FA),

Odello Andrea (ES M 40 Kg),

Rossello Francesca (Kumite Dim. RA).

BRONZO:

Campo Arianna (Pallncino FA),

Genta Jacopo (Combinata e Percorso RA),

Magnani Riccardo (ES M 45 Kg),

Ai Campionati Italiani Juniores (2003/2002) che si son svolti a Ostia l’11 e 12 maggio, quest’anno niente medaglie ma, tenendo presente che i savonesi erano tutti leva 2004, di certo i tre atleti del KCS, che hanno partecipato, si sono distinti con buone prestazioni (Marco Gavacciuto e Tommaso Lorenzetti) e un buon piazzamento in campo femminile:

Juniores – Ferrero Francesca VII Class.













Montecatini (PT) è stata invece teatro, nella giornata di sabato 27 aprile, della Coppa Italia CSEN; grande successo di pubblico per questa kermesse che, grazie ad atleti di buon livello, ha regalato momenti di elevato spessore sia tecnico che agonistico. Nel Kumite, il Karate Club Savona si è ben comportato, partecipando con otto atleti accompagnati dal Tecnico Corrado Buscaglia, che sono saliti sui tatami più determinati che mai conquistando ben tre medaglie:

ORO: Manca Perotti Beatrice (Esordienti 68 Kg)

ARGENTO: Giordani Paola (Esordienti 60 Kg)

BRONZO: Pica Gian Lorenzo (Esordienti 45 Kg)













Il KARATE CLUB SAVONA venerdì 24 maggio verrà premiata tra le 10 migliori Società Liguri durante la famosa manifestazione che si svolgerà a Genova “Stelle nello Sport”, ritireranno il premio il Presidente Novelli Attilia, il Consigliere Zucconi Fiorenzo e il Maestro Quaglia Franco, accompagnati da sette atleti: Brignone Giorgia, Campo Arianna, Ferrero Francesca, Galati Vittoria, Genta Micol, Magnani Riccardo e Rossello Francesca.