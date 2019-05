Loano: scatta domani la dodicesima edizione del Trofeo dei Cral di Torino

Da giovedì 23 a sabato 25 maggio si terrà a Loano la dodicesima edizione del Trofeo dei Cral di Torino. L'evento gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Durante i giorni del Trofeo si svolgeranno tornei di bocce, calcio “a 7” e tennis e, per la prima volta, anche beach volley. Nelle quattro sedi di gara si contenderanno il trofeo circa 200 atleti suddivisi in sei squadre di bocce, sei di calcio, sette di tennis e otto di beach volley appartenenti ai cral aziendali torinesi di alcune società assicurative, banche, aziende municipali, telefonia e di altri settori. Il torneo di bocce si disputerà presso il bocciodromo di via Alba dal 23 al 25 maggio; il torneo di tennis presso il Tennis Club nelle stesse date; il torneo di beach volley si terrà sabato 25 e domenica 26 maggio presso i Bagni Virginia ed il Loano2 Village; nelle stesse giornate si svolgerà il torneo di calcio, che per esigenze organizzative verrà disputato a Pietra Ligure. La manifestazione è organizzata dal Comitato Interaziendale Cral Torino: “Il Trofeo – spiegano dal Comitato – coinvolge soci e familiari dei vari circoli, tutti pronti a sfidarsi nelle varie discipline ma con la voglia prima di tutto di trascorrere quattro giorni di amicizia e sport. Questo è lo spirito della manifestazione che dopo tanti anni (specie per i giocatori di bocce, che disputano il loro 26^ torneo) continua a piacere e attirare i partecipanti”. La manifestazione vede coinvolti i circoli di Unicredit Torino, Reale Mutua Assicurazione, Intesa San Paolo, Unipol Sai, Adaem, Avis, Telecom, Dipendenti Comunali, Cooperativa Arcobaleno, Société Générale, Smat.