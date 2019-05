Calcio a 5 Non Vedenti: a Siviglia l'Italia di D'Alessandro e Gravina si arrende (ma solo ai rigori) contro la Spagna

"Sicuramente si è trattato di un torneo molto interessante dal punto di vista dei risultati - le parole del giocatore azzurro - in questo periodo però è più importante considerare il lavoro che si svolge durante gli allenamenti. Più che il risultato in sé, è importante capire dove si può migliorare. Vincere fa bene al morale e siamo felici per questo secondo posto che per noi vale come una vittoria: abbiamo dimostrato di saper reagire, ad esempio nel successo contro la Repubblica Ceca quando serviva superare i 7 gol di scarto dell'Andalusia per arrivare alla finale. Anche nella finalissima con la Spagna, sotto di due gol, abbiamo avuto la forza di tornare in partita e per non poco di vincere. Dove migliorare? Dobbiamo migliorare ancora in fase difensiva, commettiamo troppi errori e ciò non deve succedere. Serve inoltre lavorare sulla testa, sappiamo che la componente psicologica è molto importante. A livello personale sono contento, mi sto allenando molto e sono felice di mettermi a disposizione della squadra sperando di riuscire a dare il mio contributo in vista dell'Europeo".