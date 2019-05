Calcio, Soccer Borghetto. Roberto Burastero ai saluti: "Ho dato tutto per questi colori"

Il nome di Roberto Burastero non comparirà più all'interno delle cariche sociali del Soccer Borghetto per la prossima stagione sportiva: il dirigente biancorosso ha infatti deciso di separarsi dal club del presidente Ferrara, in vista di una nuova esperienza sportiva. Nessun astio, contrasto o polemica, ma la consapevolezza di aver raggiunto il massimo obiettivo nel corso dell'ultima stagione.

"E' stato per noi un campionato fantastico, dove seppur da neopromossa siamo riusciti a qualificarci per i playoff e a passare un turno complicato come quello con il Pontelungo. A tutti i giocatori e ai dirigenti, come il presidente Ferrara, Accame, Fantoni, Cama e Senatore, vanno i miei più profondi ringraziamenti per avermi affiancato in questa grande avventura. Un grazie lo rivolgo anche a Rossano Porcella, per la grande passione e l'amore per il lavoro che lo ha contraddistinto nel nostro percorso insieme.

I motivi dell'addio? Semplicemente mi sono reso conto di aver dato tutto per questo club e difficilmente potrei ritrovare nuovi stimoli. A stretto giro di posta potrebbe palesarsi una nuova avventura sportiva che mi auguro possa regalarmi le fantastiche emozioni che ho vissuto con il Soccer Borghetto".