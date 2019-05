Calcio, Vado: festa grande per la vittoria del titolo regionale da parte dei Giovanissimi 2004

Grande impresa per i Giovanissimi 2004 del Vado FC che, sabato scorso, si sono aggiudicati il titolo regionale. Nella finalissima, che sì è svolta in campo neutro al “Felice Borel” di Finale Ligure, la squadra di mister Prina si è imposta per 1-0 contro il Savona grazie ad un gol firmato da Moro ad inizio partita. Inoltre, in virtù di questo successo, i rossoblù hanno ottenuto la qualificazione per le finali nazionali.