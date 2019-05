Calcio, Vado: gli Esordienti 2006 del Vado vincono il titolo regionale

Sabato 18 maggio, dopo aver vinto il titolo provinciale, gli Esordienti 2006 del Vado, guidati dai mister Pilleri e Fucci, hanno affrontato, nel triangolare per l’assegnazione del titolo regionale, le squadre vincitrici nelle province di Genova e Imperia, ovvero la Praese e l’Unione Sanremo. Nella prima gara, i vadesi hanno affrontato la forte formazione dell’Unione Sanremo. Dopo un pareggio negli shoot-out, i vadesi andavano al riposo in vantaggio per 5-0. Nel secondo tempo, invece, dopo essersi imposti negli shoot-out, i ragazzi di Pilleri e Fucci gestivano la gara senza grossi problemi, e alla fine vincevano per 5-1. La partita tra Praese e Unione Sanremo vedeva la vittoria dei rivieraschi per 3-1, mentre negli shoot-out arrivano un pareggio ed un altro successo per i sanremesi. Dopodiché, contro la Praese, il Vado, vincendo entrambe le serie degli shoot-out e la partita con un secco 7-0, si aggiudicava il titolo regionale.