Was Summer Race: torna la kermesse savonese con un mese di anticipo

Domenica 2 Giugno 2019, con un mese di anticipo rispetto alle edizioni precedenti, parte la ormai classica “W.A.S. SUMMER RACE”, giunta alla sua quarta edizione, organizzata dalla A.S.D. “W.A.S. Wind And Sea” di Savona.





Sarà una giornata festosa di autentico agonismo e di amicizia in nome dello sport, e sarà anche la coraggiosa ripartenza della W.A.S. dopo i noti, disastrosi eventi climatici che si sono abbattuti sul litorale savonese nello scorso Ottobre 2018.





Protagonisti saranno le varie discipline degli sport di pagaia; in particolare, si vedranno gareggiare le categorie: Canoa Polinesiana (V1, V1R, V2R), Surfski (SS1, SS2), Kayak, SUP Race (12'6”, 14’) e SUP All-Round.





La sfida tra gli atleti della pagaia si svolgerà su percorsi differenziati: un percorso lungo di 12 km riservato agli agonisti delle varie categorie di canoe, uno medio di 8 km riservato agli agonisti delle categorie SUP Race e, per finire, un percorso breve di 4 km riservato agli amatori canoe e SUP.





Obbligatorie le dotazioni di sicurezza (giubbotto di salvataggio per le canoe, leash per i SUP). La sicurezza e l’assistenza in acqua sarà comunque garantita, come sempre, grazie al prezioso supporto della POLIZIA MARITTIMA e delle sezioni savonesi della ASSONAUTICA ITALIANA e della LEGA NAVALE ITALIANA.





Nella sede sportiva della W.A.S. fervono gli allenamenti e i preparativi per offrire, sia agli atleti locali sia agli ospiti, servizi e organizzazione di eccellenza.

Si attendono sfidanti da tutta Italia e dalla vicina Francia.





La gara, pur conservando il forte spirito agonistico che la caratterizza, avrà quest'anno una nuova impronta, aprendosi al percorso di 4 km riservato ad amatori e ad eventuali categorie aggiuntive a richiesta dei partecipanti: ciò per dare ampia opportunità a chiunque abbia voglia di mettersi alla prova con la pagaia, anche e soprattutto a livello amatoriale, di potersi cimentare senza alcuna velleità agonistica, il tutto allietato da un clima di completa amicizia, accoglienza, serenità e piacere di condividere momenti di svago e di amore per il mare.





Nel fine settimana nel quale si svolgerà la gara (Sabato 1 Giugno e domenica 2 Giugno) la sede della W.A.S. sarà completamente aperta al pubblico. I Savonesi (e non solo) sono invitati a partecipare, assistere, tifare e godersi una piacevole giornata in riva al mare nella splendida cornice della spiaggia di via Nizza a Savona.





Sono aperte le iscrizioni, per le quali si richiede di utilizzare l’apposito modulo da scaricare dal sito www.windandsea.it o dalla pagina Facebook “WAS CANOE & SUP Team”; lo stesso dovrà essere rinviato via e-mail all'indirizzo was@windandsea.it.