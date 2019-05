Pallacanestro Alassio, fine settimana con sole vittorie sia nel maschile che nel femminile

Fine settimana con sole vittorie per le squadre gialloblu con alcuni campionati in dirittura di arrivo.



La settimana era già iniziata bene con il successo di martedì, a Loano, dell'Under 13 femminile 8nella foto) che vince in trasferta 24-27 consolidando il primo posto nella fase di Classificazione.



Venerdì l’Under 16, in Coppa Liguria, vince nell’insidiosa trasferta di Imperia con un ottimo 48-76 in una partita dove i ragazzi hanno trovato buone soluzioni offensive alle varie difese proposte dalla squadra di casa: “buona partita dei ragazzi che fisicamente potevano patire la squadra imperiese. Siamo in corsa per il primo posto del girone A di Coppa Liguria e speriamo di riuscire a raggiungere l’obiettivo”.