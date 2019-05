Calcio, Albenga. Mister Delfino non rimpiange le dimissioni: "Un gesto di coerenza, in tanti si complimentavano con noi ma le critiche arrivavano dall'interno"

"Bisogna fare un plauso a tutti per questo traguardo. Se riavvolgiamo il nastro alla scorsa estate, davvero in pochi avrebbero scommesso su di noi. Dobbiamo dirci bravi tutti. Parto dal mio staff, Mazzoni, Caviglia, Primoceri, e Rosso, il preparatore dei portieri del club, Walter Cardile, fino alla società, con Perlo, Nato, Barchi e Dario Eirale, una persona davvero straordinaria di cui ho potuto apprezzare anche le doti extracalcistiche, senza dimenticare Gastone Ferretti. Infine la squadra, partendo da uomini veri come Mela, Paolo Rossi e Barison, fino ad arrivare ai giovani, come Taku, Farinazzo, ragazzi straordinari che sono cresciuti in maniera esponenziale, e Maxena, seppur Francesco dovrebbe imparare ad ascoltare qualche consiglio in più per poter sfruttare a pieno il suo enorme potenziale. Tutti loro sono riusciti a proporre uno step di crescita importante; anche chi ha giocato meno non ha mai fatto mancare il proprio impegno o sostegno. Una nota particolare va fatta per i due ragazzi uruguaiani, Penino e Carro, un giocatore davvero da categorie superiori, oltre ad essere una persona d'oro".