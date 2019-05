Calcio, Allievi 2003. l'Albenga fa suo il Memorial Pizzorno. Calcagno miglior giocatore del torneo, Beluffi capocannoniere

Parla bianconero il Trofeo Carlo Pizzorno dedicato alla leva Allievi 2003 (a 12 squadre).

A Cairo gli ingauni di mister Arvasi sono riusciti a superare prima in semifinale il forte Savigliano (1-0), superando poi il Ca de Rissi nella finale per il primo posto (anche in questo caso per una rete a zero).

Oltre al successo della manifestazione, l'Albenga ha portato a casa il titolo di miglior giocatore del torneo, vinto da Paolo Calcagno, e il titolo di capocannoniere e di miglior attaccante con Beluffi.