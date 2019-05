Calcio, Albissola - Cairese: oggi potrebbe emergere qualche novità in più

Un giorno dopo l'altro continuano ad accavallarsi le indiscrezioni sulla partnership che verrà stilata a breve tra l'Albissola e la Cairese.

L'arrivo al "Brin" dei ceramisti per la prossima stagione, dopo l'iter di ristrutturazione dello stadio, appare ormai come l'intenzione primaria delle due società (negli ultimi giorni sono continuati i sopralluoghi per la valutazione degli interventi necessari per rendere pronto l'impianto per i match di Serie C), ma tra gli addetti ai lavori e gli appassionati, resta alto l'interesse sui modi in cui verrà declinata la partnership.

Si è vociferato di fusione vera e propria, del mantenimento di una società in Eccellenza, di rapporti tra i Settori Giovanili, ma nella giornata odierna qualche notizia in più potrebbe emergere proprio dal cuore della Val Bormida.

Per la giornata odierna è infatti previsto un summit tra il comparto tecnico gialloblu e gli alti vertici societari, per porre le prime basi in vista del prossimo campionato.