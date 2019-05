Calcio, Finale. E' sempre più Buttu

La scorsa settimana vi abbiamo raccontato come il nome di Pietro Buttu apparisse in rampa di lancio per la panchina del Finale.

Dopo i contatti avvenuti nella parte finale della stagione appena conclusa con Mario Pisano (il tecnico andorese resterà però con tutta probabilità al Pietra Ligure), mano a mano si è aperta in maniera concreta la possibilità per il varo della terza esperienza di Buttu al "Felice Borel".

Un' eventualità che nel corso degli ultimi giorni ha avuto una crescita esponenziale. complici i ripetuti "avvistamenti" a Finale dell'ultimo periodo.

Al momento non sono arrivate smentite sui reciproci contatti, tanto che dalle parti dell' impianto di Via Brunenghi l'operazione appare davvero in dirittura di arrivo.