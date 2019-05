Calcio, Loanesi. Garassino vuole che i rossoblu non si snaturino: "Giochiamo con la consueta spensieratezza"

E' stata una lunga marcia di avvicinamento quella della Loanesi ai playoff di Promozione.

Domani i rossoblu avranno l'opportunità di contendere alla Sestrese il pass per la finalissima tra le mura amiche, in un "Giorgio Ellena" che si preannuncia stipato in ogni ordine di posto.

Attesa e tensione non dovranno però condizionare l'approccio della giovane squadra di Rivituso, come conferma Gianvito Garassino.

"Sono state due settimane serene, dove da martedì scorso, una volta conosciuto il nome del nostro avversario, ci siamo concentrati su come affrontarlo nel migliore dei modi.

Loanesi per la prima volta sotto pressione? E' chiaro che l'aspetto mentale sarà fondamentale domani: in effetti tolto il sottoscritto, Antonelli e Rocca, non c'è molta esperienza in gare di questo tipo, diverse rispetto alla tipica domenica domenicale, ma proprio per questo motivo la squadra non dovrà lasciarsi condizionare. Entusiasmo e spensieratezza hanno rappresentato il nostro punto di forza per tutta al stagione e ci auguriamo che anche domani possa essere così".