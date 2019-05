Calcio, playoff: il quadro sulle possibili promozioni a livello di regolamento, domani c'è chi potrà già festeggiare

Domani sarà una giornata campale per quanto concerne l'iter dei playoff, ma quali verdetti potrebbero arrivare dagli spareggi promozione tra poco più di 24 ore?

Ecco il quadro completo ad oggi.

Playoff Promozione (semifinali regionali - gara unica)

Loanesi - Sestrese

Real Fieschi - Rivasamba

Con la retrocessione del Sestri Levante salirà con certezza in Eccellenza solo una tra queste quattro squadre. Nel caso di promozione in Serie D della Rivarolese o di una fusione o di una mancata iscrizione in Eccellenza, si libererebbero ulteriori posti, motivo per cui virtualmente le due squadre vincitrici domani pomeriggio potrebbero già essere promosse.

Playoff Prima Categoria (semifinali regionali - gara unica)

Camporosso - Marassi

Via dell'Acciaio - Sarzana

Stesso discorso fatto sopra, ma ad oggi i posti sicuri sono solo due. In sintesi chi vincerà domani avrà già la certezza della promozione in Prima Categoria.

Playoff Seconda Categoria

Girone A: Andora (vincitrice playoff)

Girone B: finale Vadese - Olimpia Carcarese

Vi sono quattro posti certi, salvo ulteriori ripescaggi, a livello regionale, ciò significa che le vincitrici dei playoff di ogni girone accederanno in Prima Categoria. Andora già promossa, così come la vincente di Vadese - Olimpia Carcarese-