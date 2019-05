Calcio, Vadese. Per mister Saltarelli non esitono favorite: "L'Olimpia Carcarese ha meritato come noi questo traguardo, domani abbiamo tutto da guadagnare"

Chi l'avrebbe mai detto l'estate scorsa che la Vadese si sarebbe immediatamente ritrovata protagonista nella finale playoff valida per la promozione in Prima Categoria?

Eppure, risultati alla mano, gli azzurrogranata sono riusciti a meritarsi questo traguardo, con la volontà di non lasciare nulla di intentato nella sfida contro l'Olimpia Carcarese.

"Il campo parla - esordisce in maniera netta il tecnico Tony Saltarelli - e reputo che entrambe le squadre abbiano saputo guadagnarsi una simile possibilità.

Da parte nostra pensiamo di aver affrontato la stagione con grande coerenza sotto ogni aspetto. I nostri obiettivi erano di concentrarci in particolar modo sui ragazzi di Vado, disputare una stagione onorevole e ricordare nella maniera opportuna la figura di Valerio Bacigalupo. A conti fatti possiamo tutti essere orgogliosi per aver raggiunto quanto prospettato.

Favoriti dalla maggior esperienza? Abbiamo due giocatori molto esperti, ma anche tanti ragazzi che hanno esordito in Prima Squadra dopo aver interrotto il loro percorso calcistico all'interno dei Settori Giovanili, questo è giusto sottolinearlo. Nel corso del girone di ritorno abbiamo dovuto fare ameno anche di 5-6 titolari a partita, ma non ci siamo mai pianti addosso.

Domani è una partita di calcio e ci auguriamo in primis che si possa respirare un bellissimo clima di sport al campo, poi vedremo come andrà la partita: da parte nostra avremo solo da guadagnarci. Ovviamente scenderemo in campo per vincere, in caso contrario ci riproveremo la prossima stagione con ancor più convinzione.

Approfitto dell'occasione anche per complimentarmi ulteriormente per il Vado per la promozione in Serie D, abbiamo costruito un ottimo rapporto di collaborazione nell'arco di questi mesi e ci auguriamo possa continuare su questa linea d'onda".