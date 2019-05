Vadese vs Olimpia Carcarese, numeri alla mano e i pronostici di tutti gli allenatori delle altre squadre

Partita che “vale una stagione”. Campo “Picasso” di Quiliano. Due squadre e un solo obiettivo: staccare il pass per la Prima Categoria. Questa l’estrema sintesi del match di domani tra la Vadese, società giovanissima guidata dall’esperto trainer Tony Saltarelli, e l’Olimpia Carcarese , squadra che ha nel DNA una storia importante con al timone un classe 1995 come Andrea Alloisio.

Regolamento alla mano. La Vadese godrà di un vantaggio meritato, ovvero la possibilità di festeggiare se, al termine della mezzora di supplementari, il punteggio dovesse risultare in parità, in virtù del secondo posto ottenuto al termine della regular season.

La stagione dice azzurro-granata. La Vadese ha totalizzato 6 punti in più dell’Olimpia Carcarese (classifica alla mano sono otto in virtù dei due punti di penalizzazione inflitti ai valligiani) e ha fatto registrare una migliore fase difensiva, 24 reti subite a fronte delle 35 dei biancorossi. Il conteggio delle reti segnate arride invece agli ospiti, 50 a 48, ma non pare un divario particolarmente significativo. Altro dato confortante per gli azzurro-granata è quello delle sconfitte, perso l’esordio contro la Rocchettese, solo il Millesimo è riuscito ha superarli. L’Olimpia Carcarese è uscita dal campo sconfitta per ben sei volte.

Girone di ritorno in equilibrio. Restringendo il campo di analisi al solo girone di ritorno, la differenza di valori tra le due squadre risulta ancora più sottile. Merito di una “clausura monstre” dell’Olimpia: 24 punti conquistati frutto di sei successi e di altrettanti pareggi. Non arriva una sconfitta dall’ultima del girone di andata, contro la Rocchettese. Numeri che elevano la squadra di Alloisio sullo stesso piano di quella di Saltarelli, abile a totalizzare ben 23 punti nel 2019.

Pareri tecnici. I numeri nel calcio dicono tanto ma non dicono tutto. Chi meglio allora dei tecnici che hanno affrontato le due contendenti per completare la presentazione del match? Mister Testa (Cengio) ha la certezza che “sarà una partita equilibrata e che saranno gli episodi a deciderla” e sottolinea: “La Carcarese ha un grande giocatore come Hublina ma la Vadese ha qualche giocatore di esperienza in più”. Considerazioni sulla maggior esperienza dei granata anche per mister Barberis del Calizzano: “Alla fine penso che avrà la meglio l’esperienza dei giocatori della Vadese, ma per il girone di ritorno fatto meriterebbe la Carcarese”. Sono ben quattro gli allenatori convinti dal bel girone di ritorno disputato dagli Alloisio boys e che pertanto puntano forte sull’Olimpia Carcarese: secondo Roso della Priamar, Magalino della Nolese, Blangero del Santa Cecilia, che precisa che il suo pronostico è per “motivi affettivi”, e Giacchino del Sassello (sconfitto in semifinale proprio dai biancorossi) saranno i valligiani ad aver la meglio. Di altra opinione Amendola, campione con il suo Millesimo, e Sonaglia della Rocchettese, che comunque evidenzia come una partita secca sia “difficile da decifrare e aperta a qualsiasi risultato”. Per Macchia, salvo con il Murialdo, e Bagnasco, alla prima stagione col Dego, sarà pareggio e quindi promozione per i granata dopo i supplementari. Per la cronaca, la partita di andata finì 2 a 1 per la Vadese, mentre al ritorno le squadre impattarono sull’1 a 1.