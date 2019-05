Calcio, playoff Promozione: la Loanesi in campo per conquistare la finalissima, all'Ellena arriva la Sestrese

La Loanesi è stata senza alcun dubbio la vera sorpresa all'interno dei vari campionati dilettantistici. Dopo la separazione con mister Ferraro e Piero Daddi, la squadra è riuscita a invertire il proprio trend, riuscendo, pur con una rosa a dir poco giovane, disputare un torneo di altissimo profilo, fino a blindare il secondo posto in graduatoria.

Lo stesso avversario odierno, la Sestrese, è stata battuta sia all'andata che al ritorno, ma è chiaro che il match odierno in programma all'Ellena, avrà un sapore particolare, dato il meccanismo ad eliminazione diretta.

I rossoblu avranno il vantaggio di poter chiudere la partita, dopo gli eventuali supplementari, anche con il risultato di parità, visto il miglior piazzamento ottenuto al termine della regular season.

Chi vince oggi ufficialmente non potrà ancora festeggiare il salto in Eccellenza, dato che, dopo la retrocessione del Sestri Levante, un solo posto è ancora disponibile per i ripescaggi. Ma se la Rivarolese dovesse vincere i playoff nazionali, o qualche squadra fondersi o non iscriversi, anche la squadra sconfitta in finale potrebbe comunque godere della promozione nel massimo campionato ligure.

A dirigere la partita Di Benedetto di Novi Ligure, assistito da Isolabella e Ghio, anch'essi della sezione piemontese. Livescore e webcronaca su Svsport a partire dalle 16:00.