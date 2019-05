Calcio, Promozione. Attesa terminata: il racconto della finale playoff girone A tra Loanesi e Sestrese

LOANESI-SESTRESE 2-0 (18', 45'+2' Boiga)

21' Raso non riesce a fermare Insolito con le buone, ci riesce con un fallo e viene ammonito.

20' stavolta Camara cerca la gloria personale da posizione defilata, Vernice si salva in angolo.

19' buon cross dalla sinistra di Camara, ma Cafferata all'altezza del dischetto del rigore manca incredibilmente l'appuntamento con la sfera.

14' manovra perfetta della Sestrese, cross dalla destra di Raso, colpo di testa sul palo opposto di Akkari ma Vernice si supera e respinge l'assalto verdestellato.

12' contrasto nell'area genovese, Boiga termina a terra ma per Di Benedetto si tratta di simulazione ed il numero undici loanese viene ammonito. Prosegue nelle proteste il team manager Brian Piave e viene allontanato dalla panchina.

10' incontenibile sulla corsia mancina Insolito, finta di cross a saltare un avversario e assist che poi arriva davvero, ma Ansaldo libera.

6' Di Lorenzo vorrebbe servire Leo, un rimpallo non favorisce il passaggio allora il giocatore rossoblu prova direttamente il tiro in porta che Rovella manda in calcio d'angolo.

3' Camara e Cafferata in campo nella Sestrese, fuori Federici e Di Sisto.

1' subito un cambio per Schiazza, che manda in campo Valcavi al posto di Lo Stanco.

SECONDO TEMPO

47' RADDOPPIO LOANESI! Ancora Boiga che si porta dentro l'area dalla sinistra e trafigge in uscita Rovetta. Un colpo da biliardo in diagonale che non lascia scampo al portiere avversario e chiude la prima frazione.

45' si andrà avanti a giocare ancora per 2 minuti.

42' arriva il primo ammonito nelle fila casalinghe: è Castello.

39' Puddu addomestica un pallone reso complicato dal terreno di gioco imperfetto, pallonetto per Di Lorenzo ma Ardinghi

35' partita sempre viva, la Sestrese prova a trovare la via della rete con più insistenza ma la loanesi si difende con ordine.

29' tiro potente dal limite di Piroli, Vernice si distende e smanaccia in angolo.

28' potrebbe pareggiare la Sestrese, ma il tiro di Sattin a Vernice battuto si schianta sul palo. Sulla ribattuta arriva Federici che calcia alto.

21' conclusione a giro di Di Lorenzo dal limite dell'area, pallone troppo debole e centrale che Rovetta blocca.

20' uscita avventata di Vernice, ma il pallonetto di Federici termina alto sulla traversa.

18' LOANESI IN VANTAGGIO! Cross al bacio di Leo, il difensore della Sestrese manca l'intervento e sul secondo palo Boiga non sbaglia e di testa insacca.

13' numero d'alta scuola di Boiga sulla destra, gioco di gambe e cross che trova pronto alla deviazione di testa Di Lorenzo. Grande risposta di Rovetta che devia in angolo.

12' scivola Leo che concede spazio alla ripartenza ospite, Akkari va alla conclusione a rete ma sulla linea salva i suoi Condorelli.

9' intervento ai limiti del regolamento di Lo Stanco che viene ammonito.

7' abile Rocca a muoversi sul filo del fuorigioco e raccogliere un lungo filtrante dalla difesa. Il tiro del numero nove dei rossoblu viene poi ribattuto da Lo Stanco che evita poi il pressing di Boiga e libera l'area.

6' serpentina di Akkari nell'area avversaria, Puddu si frappone tra il l'attaccante e la porta e regala il primo angolo agli ospiti.

4' prima giocata di Insolito che si libera al tiro dal limite dell'area ma calcia alto.

1' si comincia davanti al pubblico delle grandi occasioni, calcio d'inizio affidato agli ospiti in tenuta verdenera. Loanesi in maglia rossa e pantaloncini bianchi.

PRIMO TEMPO

Un caloroso ben trovati a tutti i lettori di svsport.it dallo stadio "Ellena" di Loano, in questa giornata dove l'impianto loanese torna a respirare l'aria dei tempi migliori vissuti dal sodalizio guidato dal presidente Piave, che torna a giocarsi dopo diverso tempo importanti chances di un salto di categoria.

Tutto non dipenderà dalla sfida odierna, c'è infatti ancora un turno da superare per chi oggi si aggiudicherà la finale del Girone A e si attendono gli esiti delle vicende riguardanti altre squadre di Eccellenza, ma Loanesi e Sestrese dopo una regular season da sorprese vogliono mettere la ciliegina sulla torta.

Ad accendere la sfida non c'è solo l'importanza della posta in palio, ma anche lo scontro tra il talento cristallino e ribelle della stellina dei rossoblu, Gianmarco Insolito, ed il fiuto micidiale del bomber genovese Akkari. Un duello in grado di rendere la sfida ancora più avvincente, se mai ce ne fosse bisogno.

LOANESI: Vernice; Puddu, Leo, Condorelli, Castello, Garassino, Di Lorenzo, Antonelli, Rocca, Insolito G., Boiga.

A disposizione: Metani; Pisano, Murru, Viola, Staltari, Piazzai, Calligaris, Insolito F., Babou.

Allenatore: A. Rivituso

SESTRESE: Rovetta; Lo Stanco, Di Sisto, Ardinghi, Ansaldo, Raso, Stilo, Federici, Akkari, Sattin, Piroli.

A disposizione: Lo Vecchio; Andreoni, Valcavi, Bazzurro, Cafferata, Camara, Delgado, Libbi, Ramponi.

Allenatore: M. Schiazza

Arbitro: F. Di Benedetto di Novi ligure