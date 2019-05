Andora: oltre 400 atleti e 23 società partecipanti per la quinta edizione del Trofeo Libertas "Le farfalle"

400 pattinatori in gara per la V ° edizione del Trofeo Interregionale Libertas Le Farfalle in programma ad Andora, dal 31 maggio al 2 giugno. Una presenza da record che conferma l’importanza della manifestazione sportiva che riunisce ad Andora atleti provenienti da tutta la Liguria e dalle Regioni limitrofe ed è organizzato dalle società sportive di pattinaggio artistico andoresi Skating Fly e Skating Club con il Patrocinio del Comune di Andora.

Teatro della competizione di alto livello è la pista del Parco delle Farfalle che sarà come sempre gremita di pubblico e appassionati visto il successo crescente registrato nelle scorse edizioni da questa competizione sportiva che vede quest’anno iscritte ben 23 società.

Una pista a pochi passi dal mare che ogni anno calamita molti atleti che amano, una volta slacciati i pattini, tuffarsi tra le onde del mare andorese per un saggio delle vacanze estive e godere anche di un fine settimana ricco anche di eventi culturali legati al Gemellaggio fra il Comune di Larvik e quello di Andora e all’apertura dello spazio espositivo dedicato a Thor Heyerdahl nel Museo Minerologico di Palazzo Tagliaferro oltre al concerto “Andora Music on the beach”, organizzato per il 31 maggio sulla spiazza davanti all’EX Ariston.

Le società organizzatrici sono pronte per l’evento. “Il direttivo, gli allenatori e tutti gli atleti dello Skating Fly e dello Skating club sono lieti di ospitare atleti, genitori e società partecipanti al trofeo e di condividere con loro, non solo la passione per questo splendido sport, ma anche la bellezza del loro paese e del loro mare” dicono gli organizzatori