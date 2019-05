Calcio, Loanesi. Clamoroso, i rossoblu potrebbero non scendere in campo nella finale playoff con il Rivasamba

La società rossoblu appare infatti intenzionata a non presentare la Prima Squadra , a seguito dell'ormai risaputa diatriba con l' Amministrazione Comunale in merito alla gestione dello stadio Ellena .

Alla Loanesi non è stata infatti concesso l'utilizzo dell'impianto nelle date del 2 e 9 giugno (la gestione della Loanesi scade il 31 maggio), giorni in cui si sarebbero dovuti svolgere i tornei giovanili delle leve 2010/2011/2012.

"Ho sentito il presidente Ugo Piave telefonicamente - ha commentato sinteticamente il team manager Brian Piave - e visto quest'ulteriore attacco e l'imminente sgombero di venerdì 31 maggio, ha manifestato l'intenzione di non portare la squadra a giocare la finale. La medesima data, inoltre, non ci darebbe di allenarci in modo adeguato e non ci permetterebbe nemmeno di avere il campo dove riunirci e pranzare, come nostra abitudine domenicale"