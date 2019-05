Golf, i tesserati salgono a 90mila

I dati parlano chiaro: il golf piace agli italiani, sempre di più. Secondo i dati diffusi dalla Federgolf, i tesserati nel 2019 sono 91.165. Basti pensare che nel 2000 erano quasi 59.000 e nel 2005, 81.000. Il trend complessivo è palesemente in crescita. Non solo, gli utenti sulle pagine social della Federazione Italiana Golf aumentano in modo costante. Da Facebook a Twitter, da YouTube a Instagram il popolo degli amanti del golf è più che vivo online, senza contare i dati sui telespettatori degli ultimi eventi golfistici. Cominciando dalle Olimpiadi di Rio del 2016, che la RAI ha trasmesso con uno share dell’8,55 % nella fascia oraria 12-13, passando per l’Open d’Italia con le imprese di Francesco Molinari che hanno conquistato anche il pubblico di Sky, approdando alla Ryder Cup in Minnesota, golf e TV sembrano un’accoppiata vincente. La sfida Stati Uniti/Europa trasmessa da Sky Sport è stata seguita da più di 1 milione di persone per tre giorni con una media di 74mila spettatori. Rispetto alla precedente Ryder Cup gli ascolti sono triplicati. Il golf conta 65 milioni di giocatori al mondo ed è la disciplina individuale più praticata.

Rispetto alla diffusione di questo sport, l’Open d’Italia è molto importante. Dal 2017 al 2027 presenterà un montepremi da 7 milioni di euro e vedrà sfidarsi i campioni del golf mondiale. Le due ultime edizioni al Golf Club Milano sono state un successo: 50mila spettatori nel 2015 (fu stabilito un record) e 47.000 persone nel 2016.

Si tratta di uno sport all’aperto, contano la precisione e la riflessione: lo scopo è far compiere alla pallina un percorso conquistando delle buche. È una disciplina che offre molto: stare all’aria aperta, sul verde di un prato, e costituisce un fattore di appagamento per l’intelletto.

L’attrezzatura del golfista

Comprende la palla, i bastoni, gli strumenti che agevolano il colpo e il materiale a corredo. Da indossare, abbiamo i guanti e le scarpe. Il tee è in plastica o legno, a forma di cuneo che viene conficcato nel terreno. Su di esso si appoggia la palla per agevolare il colpo e contenere il rischio di errore. I golf cartsono veicoli motorizzati che trasportano i giocatori e l’attrezzatura mentre l’alzapitch è un oggetto simile a una forchetta con due rebbi che solleva il pitchmark (il segno che la palla lascia al suo atterraggio sul green). E naturalmente, c’è la sacca per trasportare i bastoni. Andando sul sito Golfpiu.it puoi consultare la recensione delle migliori sacche da golf per giocare in maniera ottimale!

Le sacche da golf

Ce ne sono vari tipi. La sacca da spalla, detta anche “treppiede” o “stand bag”, si usa come uno zaino. Può essere comodo se per esempio giochiamo su un campo piccolo, sul quale non conviene utilizzare un carrello manuale o un golf cart. Sono le sacche più piccole, facili da trasportare in macchina, e più leggere (vanno da 1,5 ai 3 kg). Hanno molte tasche per tenere palline, accessori, asciugamani e le altre cose che occorrono. Possono essere trasportate sul carrello e sul cart; sono meno stabili di altri tipi ma consentono di usufruire di tutte le opzioni di trasporto.

Le sacche da carrello manuale e da golf cart, o cart bag, pesano di più, non hanno le gambe di appoggio e vanno posate sullo loro base. Sono più dritte ma meno stabili e sono quelle che usano i professionisti. Sono più eleganti, in pelle o nylon, di forma cilindrica, sono senza la protezione a cerniera per le mazze. Utile il coprisacca in caso di pioggia. Hanno la “tracolla” ma pesano tra i 7 e i 10 kg complessivi.