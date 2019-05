Savona, Piazza Sisto diventa una palestra a cielo aperto grazie a "Un Campione per amico" (FOTO e VIDEO)

Quasi 700 bambini delle scuole elementari e medie di Savona in piazza Sisto per l'evento "Un campione per amico" che ha visto arrivare nella città della Torretta quattro campioni dello sport italiano come Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Andrea Lucchetta e Yury Chechi.

Tennis, calcio, pallavolo e atletica: questi gli sport in cui i giovani savonesi si sono cimentati grazie agli insegnamenti dei maestri italiani, eroi delle 4 specialità.



La centrale piazza di Savina è stata trasformata in una palestra a cielo aperto grazie alla più importante e longeva manifestazione italiana a carattere sportivo-educativo che quest’anno celebra la sua ventennale edizione grazie alla collaborazione con Banca Generali.



Le quattro stelle dello sport insegneranno ai bambini delle scuole elementari e medie inferiori, non solo i segreti per diventare veri campioni, ma soprattutto cosa vuol dire vivere lo sport attraverso l’integrazione, il rispetto delle diversità, la determinazione e la passione nell’inseguire i propri sogni.



L’obiettivo della manifestazione è trasmettere ai più giovani i valori essenziali che valgono sia nello sport sia nella vita e nelle relazioni di tutti i giorni, avvicinando i ragazzi ad un’attività fisica regolare, indispensabile, insieme ad una corretta alimentazione, ad uno sviluppo e una crescita sana.