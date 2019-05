Calcio, Prima Categoria. Altro obbiettivo centrato per mister Carle: "Siamo nella storia della famiglia Borghetto"

"Finalmente salvi". Può tirare un grosso sospiro di sollievo mister Maurizio Carle dopo un'intera stagione passata ad inseguire quello che per il Borghetto era l'obbiettivo dichiarato: mantenere la categoria.

Non un impegno semplice per il tecnico che, dopo la promozione della scorsa estate, centra per il secondo anno consecutivo la meta prefissa ad inizio anno, anche se non senza alcune difficoltà: "E' stato un percorso difficile, ma questo gruppo di ragazzi merita il mio personale applauso. Sono singolarmente cresciuti ed ognuno è risultato importante per la crescita del gruppo, entrando nella storia della "Famiglia Borghetto".

Erano anni che non accadeva di salire in Prima Categoria e rimanerci, tutti devono essere orgogliosi del risultato ottenuto. Ringrazio la società che mi è sempre stata vicina e con la quale abbiamo messo le basi per il futuro. Ringrazio le persone che per tutto l'anno mi hanno aiutato in campo, ormai amici: Fabio, Cristian, Ernesto. Il cuore Borghetto deve festeggiare questi ragazzi, questo obbiettivo raggiunto".