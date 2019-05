Calcio, Promozione. Sestrese, Schiazza rende onore alla Loanesi: "Vittoria meritata nel primo tempo" (VIDEO)

Si è interrotto al secondo turno sul campo della Loanesi il cammino della Sestrese di mister Schiazza verso la promozione in Eccellenza attraverso il meccanismo dei playoff.

Il 2-0 maturato nei primi 45 minuti di gioco ferma Akkari e compagni ma non abbatte il tecnico ex Molassana che, al termine della partita, analizza con estrema lucidità quando messo in mostra dai suoi, senza trovare alibi o giustificazioni ad una gara conclusasi a reti bianche per i suoi nonostante i tentativi per buona parte di gara di trovare il gol utile per riaprire quanto meno i giochi.